Mussomeli, “Settimana dell’ospitalità europea” all’ICS “P. Emiliani Giudici”

MUSSOMELI – DALLA SCUOLA) – Dal 10 al 14 ottobre, si è svolto l’incontro “Miracle of Nature”: inevitable learning del progetto Erasmus plus presso l’Istituto comprensivo “Paolo Emiliani Giudici” di Mussomeli, paese ospitante in rappresentanza dell’Italia con i relativi partner europei: Belgio, Finlandia, Turchia e Spagna. Nel piccolo paese dell’entroterra nisseno, la prosecuzione di un progetto di grande impatto e respiro internazionale che valorizza le diversità multiculturali e la integrazione interculturale, con evidenti ricadute sul piano educativo ed economico, generate dalla fattiva collaborazione di scuole, famiglie, alunni e docenti, sponsor ed enti territoriali. La delegazione partecipante era composta da 21 alunni, accolti presso le famiglie mussomelesi, e da 8 docenti ospiti delle strutture turistiche locali. Durante la piacevole e formativa permanenza gli ospiti hanno partecipato ad iniziative didattiche e visite guidate come da programma prestabilito della scuola ospitante. Le iniziative si sono concretizzate con le attività attinenti alla tematica dello sviluppo sostenibile e legate all’apprendimento all’aria aperta. In apertura, il lunedì mattina attività di benvenuto a scuola: saluto e accoglienza degli ospiti, canti e balli della tradizione siciliana con l’esibizione degli alunni dei diversi plessi coinvolti. Nel pomeriggio visita guidata del centro storico di Mussomeli, con la solerte collaborazione della Pro-loco, nella persona della presidente Zina Falzone, e accompagnati dai giovani del servizio civile Marta Ladduca e Salvatore Alongi. Gli ospiti hanno potuto ammirare e apprezzare la bellezza dell’arte e dell’architettura storica di Mussomeli, con riferimento ai suoi palazzi nobiliari, alle sue piazze, alle sue viuzze e ai suoi vicoli di memoria arabesca e spagnoleggiante. All’oratorio della Madrice la mostra dei paramenti sacri dell’Arciconfraternita del SS. Sacramento e i lamentatori della settimana santa. Gradita sorpresa all’interno del santuario della Madonna dei Miracoli, dove gli ospiti hanno ascoltato la “Ninnaredda”, brano musicale della tradizione popolare eseguito dal “Gruppo Carlo Acutis di Mussomeli”. Il martedì visita guidata a Caltaqua, azienda leader di Caltanissetta nella gestione delle risorse idriche e attenta, nel rispetto dell’obiettivo 6 dell’Agenda 2030, alla sensibilizzazione per un utilizzo corretto dell’acqua, contro gli sprechi e la prevenzione di una sana gestione della ricchezza idrica per lo sviluppo sostenibile. Nel pomeriggio visita allo storico stabilimento Averna per conoscere la produzione e la lavorazione artigianale del famoso amaro siciliano, con il suo infuso di erbe aromatiche conosciuto in tutto il mondo. Il mercoledì mattina visita presso le “Le aromatiche Girafi”, con la degustazione degli antichi e tipici prodotti, riscoperti e valorizzati per il gusto, la buona tavola e la salute dei consumatori. Nel pomeriggio visita guidata al castello Manfredonico, bene culturale di grande richiamo turistico ed oggetto di studi di interesse architettonico e culturale. Per l’occasione alcuni alunni ospitanti hanno indossato gli abiti storici del corteo medioevale, concessi gentilmente dalla Pro-loco. Giovedì mattina visita alla “Valle dei Templi”, patrimonio dell’Unesco, dove gli alunni mussomelesi hanno ricoperto il ruolo di mini guide turistiche, illustrando ai loro ospiti stranieri le bellezze della valle in lingua inglese. In serata, piacevolissimo incontro di socializzazione tra i ragazzi, presso l’oratorio e la parrocchia di Cristo Re, amabilmente accolti da padre Liborio Franzù, con interessanti attività ricreative “in allegria, amicizia e gioia”, delle quali lo stesso è stato partecipe testimone. Venerdì mattina attività laboratoriale di arte presso il plesso Sacerdote Messina. A seguire giochi senza frontiere. Nella mensa scolastica il pranzo offerto dalla Croce Rossa Italiana, presente il sindaco Giuseppe Catania che ha portato i saluti dell’amministrazione. Nel pomeriggio, presso l’aula consiliare del Comune di Mussomeli, incontro con l’assessore alle politiche sociali Daniele Frangiamore e cerimonia di consegna degli attestati di partecipazione. Gradito è stato l’intervento dell’imprenditore Nino Mattina presidente del Rotary Club di Mussomeli, sostenitore delle attività previste dal progetto. A conclusione dell’intensa settimana europea la Dirigente scolastica Agata Rita Galfano ha affermato: “Un’esperienza formativa di alto valore pedagogico, un arricchimento culturale sotto diversi punti di vista che ha coinvolto docenti, alunni e famiglie, impegnati nello scambio di buone pratiche tra istituzioni, geograficamente lontane, ma accomunate da un unico intento: educare le nuove generazioni al rispetto reciproco, alla collaborazione ed al dialogo costruttivo. L’entusiasmo e la partecipazione che hanno connotato la nostra scuola durante questa intensa settimana “Erasmus+” hanno mostrato una comunità educante caratterizzata da unitarietà e forte collaborazione, elementi indispensabili per la realizzazione di un clima favorevole all’apprendimento inteso come strumento di sviluppo personale e di collettiva crescita culturale”. DALLA SCUOLA Prof. Tonino Calà Responsabile comunicazione esterna ICS “Paolo Emiliani Giudici”) https://youtu.be/x0wW74NbAqU