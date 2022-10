Mussomeli, inaugurata la Piazza Martiri delle Foibe e la Via Fuori le Mura. LE INTERVISTE

MUSSOMELI – E’ stata inaugurata stamattina, coL taglio del nastro da parte del sindaco di Mussomeli on.le Giuseppe Catania, la nuova piazza Martiri delle Foibe e la strada Via Fuori le Mura, presenti assessori, consiglieri comunali, residenti della zona e comuni cittadini. Presenti il responsabile dell’ufficio tecnico del Comune di Mussomeli ing. Carmelo Alba col suo staff, l’ing. Vincenzo Sorce, in rappresentanza del dott. Maurizio Croce, responsabile della struttura commissariale di governo per il rischio idrogeologico, ed il parroco della parrocchia di Cristo Re, che ha benedetto i presenti e la struttura realizzata. Ci sono stati prima gli interventi del sindaco Catania, dell’ing. Vincenzo Sorce e dell’ing. Carmelo Alba, seguiti dagli applausi dei presenti. In una nota del sindaco Catania, riportata sul social, cosi si legge: “Amministrare una comunità è un mestiere duro, difficile, complesso che a volte ti provoca frustrazioni per non riuscire a dare le risposte che vorresti alla tua comunità a causa della burocrazia, della mancanza di fondi o altro. Ma giornate come queste, in cui hai la possibilità di inaugurare un’opera, che sei certo avrà un grande impatto benefico per la tua cittadina, ti ripaga da ogni sacrificio. Il lavoro paga sempre! Viva Mussomeli”. Al termine, un piccolo rinfresco a cui hanno contribuito i residenti della zona. https://youtu.be/cbPAHCAMArc