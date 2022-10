Mussomeli, a “Cristo Re” festa San Giuda Taddeo. Messe e processione

MUSSOMELI – Ritorna la festa paesana autunnale, domenica prossima, con la celebrazione liturgica in onore di San Giuda Taddeo che si venera nella parrocchia di Cristo Re, di cui è rettore Don Liborio Franzù. Inizia, questa sera, il triduo in preparazione della festa con la recita del rosario e la messa. Per domenica prossima, sono questi gli orari delle celebrazioni: ore 8, ore 9 (Ospedale; 11,30 e nel pomeriggio alle ore 19 con la celebrazione liturgica presieduta da mons. Onofrio Castelli, Vicario Generale della diocesi di Caltanissetta. A seguire, è prevista la processione del simulacro del Santo con il seguente itinerario: Via Garibaldi, Via Olanda, Viale Europa, Via Palermo, Via Santa Croce, Via Napoli, Via Calatafimi, Via Martiri di Belfiore, Via S. Quasimodo, Via V. Bellini, Via Garibaldi.