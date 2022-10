Montedoro. Al via la refezione scolastica per l’anno 2022/2023. Il costo del pasto fissato a 0,80 euro

MONTEDORO. Oggi 24 ottobre avrà inizio il servizio di refezione per l’anno scolastico 2022/2023 e si concluderà il 31 maggio 2023. A partire da quest’anno, per la fruizione della mensa scolastica sarà necessario acquistare i relativi ticket, il cui costo è fissato in € 0,80 a pasto.

I ticket andranno acquistati in blocchetti da 10 (pari ad € 8,00). Il ritiro dei ticket potrà avvenire previo versamento, attraverso bollettino postale (da ritirare all’ingresso del comune), indicando nella causale il nominativo dell’alunno e la classe frequentante.