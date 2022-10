L’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Caltanissetta incontra i deputati regionali Mancuso, Di Paola e Catania

CALTANISSETTA. Fare squadra per affrontare le criticità del settore sanitario ma sopratutto per valorizzare il territorio, era questo l’obiettivo dell’incontro svoltosi giovedì 20 ottobre nella sede dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Caltanissetta. L’OMCeO nisseno ha rivolto infatti un invito, per discutere di sanità, ai deputati regionali provenienti dalla provincia di Caltanissetta eletti dopo le elezioni del 25 settembre e cioè Giuseppe Catania, Michele Mancuso e Nuccio Di Paola. Gli stessi si sono mostrati disponibili al dialogo e hanno subito accolto l’invito. Nella sala di via Enrico Medi i deputati regionali hanno incontrato il presidente dell’OMCeO nisseno Giovanni D’Ippolito e il Consiglio Direttivo.

Un momento di confronto per evidenziare le problematiche legate al territorio da difendere e rivalutare, la necessità di puntare verso una sanità di prossimità, trovare soluzioni e risposte per i cittadini siano essi pazienti o medici e operatori sanitari, non dimenticando anche le opportunità date dal Pnrr.

“Io ritengo che la sinergia tra la classe politica e i tecnici, che vengono rappresentati dall’Ordine dei Medici in quanto istituzione che rappresenta 2200 iscritti – afferma Giovanni D’Ippolito presidente dell’OMCeO di Caltanissetta – e direi anche di ampliare la platea a tutti gli operatori sanitari, non faccia altro che del bene a quello che può essere lo sviluppo della nostra sanità e quindi per le risposte che il nostro territorio puo’ dare ai nostri concittadini”.

Positivi i commenti dei deputati regionali a seguito dell’incontro. “E’ stata una grande e bella occasione per cominciare un percorso di sinergia tra la politica e chi sul territorio vive appunto la sanità quotidiana – afferma il deputato regionale Michele Mancuso – Noi abbiamo tutto l’interesse a fare squadra e soprattutto ad affrontare le tante problematiche che non possono non diventare oggetto di interlocuzione con il nuovo Presidente della Regione e con il prossimo Assessore alla Salute. In quanto rappresentante del territorio – conclude – è chiaro che io ho tutto l’interesse a tutelare la sanità di questa provincia, sia quella ospedaliera che quella territoriale su cui bisogna investire in maniera decisa e ferma”.

“Io ringrazio tantissimo intanto l’Ordine dei Medici per questa bellissima opportunità che avviene prima dell’insediamento ed è bello proprio perché si inizia a fare squadra già da adesso, proprio perché il nostro territorio in questo momento ha una forte carenza di buona sanità nonostante l’impegno di tantissimi medici che lavorano in condizioni veramente difficili”, sottolinea il deputato regionale Nuccio Di Paola. Che aggiunge inoltre: “Da parte mia ci sarà la massima disponibilità a fare squadra e soprattutto a mettermi accanto agli operatori per ascoltarli giorno per giorno e capire dove poter incidere e dove poter finalmente migliorare la sanità all’interno della nostra provincia”.

“La qualità dell’offerta sanitaria provinciale è certamente un tema che non può avere divisioni di colore politico. Ovviamente può avere visioni diverse e questo sta nell’ordine delle cose, lo dicevo in occasione di questo incontro – spiega il deputato regionale Giuseppe Catania – che ho colto con grande favore perché avere la possibilità di confrontarsi con l’Ordine dei Medici, soprattutto mettersi a disposizione per cercare di risolvere le criticità che la nostra offerta sanitaria provinciale ha, sono tante le criticità – conclude – questo è un buon modo per iniziare il percorso”.