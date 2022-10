L’imprenditore nisseno Delfino La Ferla entra nello staff dell’ACI Sport Sicilia

L’imprenditore nisseno Delfino La Ferla (nella foto) è entrato nello staff della Delegazione regionale ACI Sport Sicilia.

Ad annunciare il nuovo membro nel gruppo regionale è stato il Delegato/Fiduciario ACI Sport Sicilia Daniele Settimo.

Un messaggio di benvenuto accompagnato da un augurio di buon lavoro a una persona che è sempre stata animata dalla passione dell’automobilismo e da uno spirito proattivo a promuovere iniziative e attività di respiro locale e regionale.

L’imprenditore, infatti, ha più volte partecipato come main sponsor a eventi sportivi o attività culturali del territorio sostenendo iniziative rivolte a un ampio pubblico.

“È certamente motivo di entusiasmo ricevere delle testimonianze concrete e solide di passione per il nostro sport – ha commentato Daniele Settimo -. La conoscenza con Delfino ha lunga data, ma la collaborazione è nata soltanto qualche mese fa in modo molto diretto e concreto, per cui ritengo che forze nuove possano garantire contributi molto utili a tutto il nostro lavoro al servizio dell’automobilismo”.