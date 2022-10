L’Ematologia incontra il territorio: condivisione dei percorsi diagnostici-terapeutici. 2 giornate di incontri nella sede dell’OMCeO di Caltanissetta

Ricomincia la formazione nella sede di via Enrico Medi dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Caltanissetta con un corso di aggiornamento in ematologia dal titolo “L’Ematologia incontra il territorio: condivisione dei percorsi diagnostici-terapeutici”. Due gli incontri in programma,

il primo il 22 ottobre e il secondo il 19 novembre, che permetteranno ai partecipanti (fino ad un massimo di 100) di ricevere un attestato con l’indicazione dei crediti formativi attribuiti dalla commissione E.C.M. Durante le due mattine a partire dalle ore 9 tra workshop e tavole rotonde verranno affrontate diverse tematiche che riguardano le novità in ambito ematologico, le terapie specialistiche ad esempio, ma si penserà anche al mondo del volontariato e al ruolo svolto dell’AIL nel rapporto medico-paziente.