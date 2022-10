Laurea da record per la nissena Stefania Caruso: Kore, Giurisprudenza in 4 anni invece che in 5 e con 110 e lode

La nissena Stefania Maria Caruso, 22 anni, scrive un record storico per l’università Kore di Enna conseguendo, per la prima volta, la laurea in giurisprudenza in 4 anni invece che nei canonici 5 previsti dall’ordinamento.

Il voto finale è stato di 110 e lode con menzione per un percorso didattico strabiliante non solo nei tempi ma anche nella media: 29.63 con una pioggia di 30 e 30 e lode che hanno arricchito una strada ardua ma soddisfacente in cui non è mancato neanche un semestre Erasmus ad Almeria in Spagna.

Innovativa ed avvincente la tesi; “ Intelligenza artificiale e diritto: uno studio diacronico e sincronico” relatore il professor Cristaldi, docente di Diritto Romano.

Al momento della proclamazione coinvolgenti le parole del professor Salvatore Curreri, presidente del corso in Giurisprudenza: “Desidero esprimere il nostro vivissimo apprezzamento per l’eccezionale suo percorso di studi che trova, oggi, la sua degna conclusione. Un percorso contrassegnato da una media straordinaria e completato, ed è la prima volta che accade, con un anno di anticipo rispetto alla prevista durata quinquennale”.

Il percorso di eccellenza di questa brillante studentessa di Caltanissetta era già iniziato al liceo classico “R. Settimo”, con la maturità ottenuta con 100 e lode.

Stefania Caruso, autrice di questa bella ed ispirante storia di studio e passione, è una ragazza che valica l’angusto ruolo di “secchiona” china sui libri: sportiva praticante (equitazione, basket e immersioni) e motociclista appassionata, ha coniugato mirabilmente lo studio e le sue passioni extra-libri.

Per lei adesso si schiudono le porte di quello che, sicuramente, sarà un radioso futuro: auguri dottoressa!