La Questura di Caltanissetta per le festività natalizie raccoglierà fondi per ricerca contro il Neuroblastoma

CALTANISSETTA. La Questura di Caltanissetta, per le prossime festività natalizie, sosterrà l’impegno della Onlus “Enea” (European Neuroblastoma Association) per la raccolta fondi per la ricerca contro il Neuroblastoma, struttura che si occupa della ricerca che curi questa particolare forma tumorale che colpisce i bambini in età pediatrica. Tale associazione raccoglie fondi per i progetti di ricerca volti ad individuare più efficaci terapie per le giovani vite colpite da queste patologie.

La cifra raccolta contribuirà a rendere il Natale 2022 un po’ più “dolce” per i bambini delle case di accoglienza. Ancora una volta ad occuparsi della raccolta sarà Caterina Miceli, assistente capo coordinatore della Polizia di Stato.