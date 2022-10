Impazza truffa via sms di acquisti online da “disconoscere”. Polizia Postale mette in guardia: “Mai cliccare su link sospetti”

Una nuova tipologia di truffa online che in questi ultimi tempi si sta diffondendo in maniera preoccupante è quella che riguarda i cosiddetti sms truffaldini. A mettere in guardia è ancora una volta la Polizia Postale. Il messaggio tipo che arriva è il seguente: “Protezione Acquisti-Come richiesto, l’acquisto online di euro 371,50 su zalando.it è stato autorizzato. BLOCCO ACQUISTO”.

Se si clicca sul link il gioco è fatto e la truffa anche. Se NON si vuole essere truffati, allora non bisogna cliccare MAI su link sospetti; va invece segnalato il tutto al commissariatodips.it e, se proprio si è incuriositi, bisogna digitare manualmente dalla barra degli strumenti il sito a cui fanno riferimento gli sms.