Governo, Berlusconi: “Niente veti, chiameremo energie”

“Non ho alcuno spirito di rivalsa. So di avere subito dei torti, ma mi hanno ampiamente risarcito gli con l’affetto e il consenso che non hanno mai smesso di dimostrarmi”. Lo dice Silvio Berlusconi in una intervista a Il Giornale, parlando del suo ritorno in Parlamento, dopo la decadenza da senatore, nove anni fa.

“Il problema giustizia esiste ed e’ grave, ma non e’ un problema personale”, aggiunge Berlusconi che, sul rapporto con gli alleati aggiunge: “E’ importante che Forza Italia sia determinante sul piano dei numeri, ma ancora piu’ determinante e ‘ la nostra funzione politica. La Meloni“Non ha bisogno dei miei consigli. Ha la determinazione e la lucidita’ necessarie per governare il Paese in un momento cosi’ difficile. Noi naturalmente saremo al suo fianco, io personalmente saro’ al suo fianco quando sara’ utile farlo nell’interesse del Paese”.

Quello sui ministeri tecnici o ministeri politici “e’ un dilemma che troppo spesso viene affrontato in modo sbagliato. Io credo che ogni governo sia un governo politico, perche’ si basa sulla fiducia del Parlamento”. Per il presidente di Forza Italia, “il nostro sara’ un governo politico che non rinuncera’ a chiamare a raccolta le energie migliori del Paese, nell’economia, nella cultura, nella scienza, nell’impresa, nel lavoro.