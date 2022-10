Gas, Cingolani “Stoccaggi pieni, inverno tranquillo”

ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo messo in sicurezza il Paese, dovremmo avere una stagione invernale tranquilla”. Lo ha detto il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, intervenendo al Green Talk di Rcs Academy, in merito al gas.

“Gli stoccaggi sono pieni, avremo problemi sui prezzi, avevamo proposto il price cap mesi fa”, ha aggiunto.

Il ministro ha parlato anche del rigassificatore di Piombino. “Spero che tutti si rendano conto che da questo dipende la sicurezza nazionale”. “C’è un problema di Nimby, Not in my backyard, ma qualcuno dovrà prendersene la responsabilità. Se avremo la nave rigassificatrice ma non riusciremo a usarla sarà un suicidio”.

– foto Agenziafotogramma.it –

