Eccellenza. Per la Nissa anticipo di campionato con il Castellammare nel ricordo di Giacomo Cusimano

In casa Nissa in questo 22 ottobre 2022 anticipo di campionato nel ricordo di Giacomo Cusimano. Era il 22 ottobre del 2004 quando cessava di battere il cuore dell’attaccante biancoscudato rimasto coinvolto in un incidente. Cusimano era stato ricoverato nel reparto di rianimazione dell’Ospedale Sant’Elia nel quale, nonostante le cure dei medici, non ce l’aveva fatta.

A distanza di diciotto anni da quel tragico evento, la società ricorda ancora con immutato affetto e stima il proprio giocatore manifestando vicinanza alla sua famiglia.

La Nissa oggi sarà impegnata in trasferta nell’anticipo di campionato con il Castellammare. La squadra di Davide Boncore punta a conquistare il suo primo successo esterno in un campionato nel quale ha totalizzato 4 punti in 6 partite. Di fronte tuttavia avrà un avversario tosto e ben organizzato che non appare disposto a fare sconti a nessuno.

La squadra del presidente Sergio Iacona, tuttavia, punta a fare risultato per provare ad uscire dal tunnel della crisi. Arbitrerà Castellammare – Nissa Ruggero Alessi di Palermo.