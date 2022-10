Delia. Al via lavori manutenzione straordinaria dell’isola pedonale Petilia

DELIA. E’ stato firmato presso il Palazzo Comunale il contratto con la ditta aggiudicataria dell’appalto per la manutenzione straordinaria dell’isola pedonale di via Petilia e, nello specifico, del tratto compreso tra Corso Umberto e via Dei Santi.

Lo ha annunciato il sindaco Gianfilippo Bancheri che ha sottolineato che la stessa ditta provvederà al rifacimento del prospetto della Biblioteca “Luigi Russo”.

Anche questi lavori verranno effettuati con un finanziamento regionale di euro 121.955,01 intercettato dall’Amministrazione Bancheri che ha espresso tutta la sua soddisfazione per l’arrivo dell’ennesimo finanziamento regionale a Delia.