Convocazione del Consiglio Comunale di Mussomeli: 28 ottobre 2022, ore 19,00

MUSSOMELI – Il Consiglio Comunale è stato convocato dal presidente avv. Gianluca Nigrelli, presso l’ “Aula Francesca Sorce” per il giorno 28 ottobre alle ore 19 con il seguen te ordine del giorno: Scelta degli scrutatori; Lettura e approvazione verbali seduta precedente; Interrogazione relativa alla “Manutenzione e riqualificazione urbanistica della Piazza Umberto I” di Mussomeli – referendum/ sondaggio online e inizio lavori; “Covenant of Mayors for Climate & Energy (Patto dei Sindaci per il clima e l’Energia)” Approvazione Piano di Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (P.A.E.S.C.). Approvazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2021. Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021/2022 di cui all’art. 21, comma 6, del D.Lgs.n.50/2016 e decreto M.I.T. 16 gennaio 2018, n. 14. Approvazione ; Documento Unico di Programmazione (DUP)di cui all’art. 170, comma 1, D.Lgs.n. 267/2000. Periodo 2021/2023: approvazione; Bilancio di previsione finanziario 2021/2023: approvazione ai sensi dell’art.151 del D.Lgs n. 267/2000 e dell’art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii..: Atto di indirizzo: aeroporto centro meridionale della Sicilia; Atto di indirizzo: richiesta al Presidente della Regione Siciliana ed alla Giunta Regionale di misure economiche a sostegno dei frantoi siciliani, contro l’aumento dei costi per la molitura delle olive.