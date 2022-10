Cisterna di un autoarticolato carica in parte di latte e in parte di panetti di cocaina: due arresti della Polizia

Un autoarticolato, composto da motrice e cisterna, ha catturato l’attenzione dei poliziotti della sottosezione autostradale Novara Est della Polizia stradale che hanno deciso di sottoporre il mezzo e gli autisti ad un controllo approfondi

Gli agenti si sono subito insospettiti perché la cisterna, che trasportava latte, era piena solo in parte pur avendo costi di gestione molto alti. In più, i numerosi precedenti penali del conducente e il suo stato di agitazione, non hanno fatto altro che aumentare i dubbi già maturati.

Le verifiche successive hanno permesso il ritrovamento, all’interno di uno scomparto della cisterna, di due borsoni che contenevano 37 panetti di sostanza stupefacente. Le analisi effettuate dalla Polizia scientifica della questura di Novara hanno appurato che la droga era cocaina, per un peso complessivo di 40 chili e un valore di oltre 3 milioni di euro. I conducenti sono stati quindi arrestati e il veicolo, con l’intero carico, sequestrato.