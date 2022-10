Caltanissetta, summit in prefettura: raccomandazioni operative per prevedere, prevenire e fronteggiare fenomeni di frana e alluvione

Nel quadro delle attività promosse dalla Prefettura di Caltanissetta in vista dell’approssimarsi delle stagioni autunnale ed invernale, nella giornata del 14 ottobre c.m. ha avuto luogo, in videoconferenza, un tavolo di regia presieduto dal Prefetto, D.ssa Chiara Armenia, cui hanno partecipato il Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Distretto Idrografico della Sicilia, il Dirigente del Dipartimento Regionale della Protezione Civile, ed i rappresentanti delle Forze dell’Ordine e di tutte le altre componenti locali di protezione civile.

Nella circostanza il Prefetto, D.ssa Chiara Armenia, ha rinnovato agli amministratori locali intervenuti le raccomandazioni operative indirizzate loro con diverse circolari evidenziando l’improcrastinabile esigenza di adottare, accanto agli interventi strutturali – che tuttavia richiedono tempi di realizzazione lunghi – misure non strutturali di protezione civile quali: la pianificazione di protezione civile; l’allertamento del Servizio Nazionale; l’informazione alla popolazione e la diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile.

E’ stato inoltre ribadito alle amministrazioni locali l’invito a provvedere con immediatezza alla pulizia degli alvei dei torrenti e alla manutenzione dei loro argini, alla pulizia delle grondaie di edifici pubblici e privati ed alla pulizia dei tombini, caditoie, e cunette poste lungo le strade cittadine.

La D.ssa Chiara Armenia ha voluto manifestare il proprio compiacimento per l’importante contributo offerto dall’Autorità di Bacino sopra menzionata a supporto delle attività complessive che possono essere messe in campo in questo territorio provinciale per prevedere, prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di emergenza connesse a fenomeni di frana e alluvione.

Gli intervenuti sono stati concordi nel manifestare un condiviso plauso per la sollecita attivazione del tavolo di regia quale occasione per un proficuo confronto tra le diverse realtà territoriali sul fronte della protezione civile utile per iniziative di reciproca assistenza e collaborazione in situazioni di emergenza, specie tra comuni viciniori con pianificazioni intercomunali.

A conclusione dei lavori, il Prefetto ha aggiornato a breve il tavolo di regia in sede di Conferenza Provinciale Permanente estendendone la partecipazione anche a tutti i competenti organismi regionali, ad Anas ed alle Ferrovie dello Stato, al fine di avviare una strategia condivisa diretta a definire in maniera chiara le linee di intervento da attivare per superare eventuali situazioni di criticità.