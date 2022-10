Caltanissetta. il sindaco Roberto Gambino: “La situazione finanziaria dei Comuni siciliani è molto delicata”

CALTANISSETTA. Non sono numeri incoraggianti, quelli che il sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino ha proposto dopo aver preso parte alla riunione del Comitato direttivo Anci di cui fa parte.

“ Diversi i temi all’ordine del giorno, a partire dalla delicata situazione finanziaria dei comuni – ha detto Gambino – In Sicilia la situazione è catastrofica: 52 comuni sono in dissesto finanziario, 50 sono in riequilibrio finanziario, 320 enti non hanno approvato il bilancio di previsione 2022/2024; 323 enti non hanno approvato il rendiconto di gestione del 2021”.

Secondo Gambino: “I comuni siciliani sono messi male: ho consegnato al Comitato direttivo un documento, approvato dall’assemblea di Anci Sicilia, che denuncia la delicata situazione dei nostri comuni. L’Anci ha mostrato comprensione e solidarietà e il Presidente, Antonio De Caro, ha preso impegni concreti per far fronte alla situazione”.

Gambino, nel dirsi preoccupato per la situazione in cui versano i Comuni in Sicilia, ha poi concluso: “Nel corso della riunione abbiamo discusso anche dell’avanzamento dei lavori nell’ambito del Pnrr e della difficile situazione legata al costo delle bollette e al caro energia”.