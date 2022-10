Caltanissetta. Il ringraziamento del sindaco Gambino al dimissionario D’Oro per il lavoro svolto

CALTANISSETTA. Un grazie sentito. E’ quello che il sindaco Roberto Gambino ha riservato al capogruppo del M5S Michele D’Oro dimessosi dal ruolo. “Grazie al consigliere D’Oro per il lavoro svolto, sicuramente non facile, in questi tre anni a capo del gruppo consiliare del Movimento Cinque Stelle. Apprendo con rammarico la scelta di lasciare il ruolo da Capo Gruppo del Movimento Cinque Stelle.

E’ stato un confronto franco e sincero sin dall’inizio del suo mandato – ha concluso il sindaco – Un punto di riferimento per tutti i consiglieri di maggioranza e spesso un pungolo costruttivo per l’amministrazione. A lui auguro una proficua continuazione di legislatura”.