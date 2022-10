Caltanissetta. Armando Turturici: “Quando riaprirà la piscina comunale, perché nessuno si degna di dare una risposta?”

CALTANISSETTA . Riceviamo e pubblichiamo nota di Armando Turturici rivolta all’amministrazione comunale sulla questione legata alla piscina comunale di via Rochester.

“La città chiede a gran voce quando riaprirà la piscina, perché nessuno si degna di dare una risposta? Abbiamo avuto tantissime rassicurazioni – emblematico il messaggio esposto mesi fa proprio davanti la piscina “presto riapriremo”- ma ancora non abbiamo neanche una parvenza di data di riapertura o, addirittura, di inizio lavori. Perché l’amministrazione non ci dà una risposta vera, certificata da un qualche “pezzo di carta”? Il bando di gara non prevedeva delle clausole a tutela del bene pubblico? Volete forse dirci che oramai non dipende più dall’amministrazione?

Tutti i nisseni rivogliono la piscina ma sono in particolare i giovani che devono poter tornare a frequentarla… Lo sport allontana i giovani dalle strade, non è un cliché. Nessuno vuole fare una caccia al colpevole, ma vorremmo maggior impegno e trasparenza”.