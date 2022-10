Caltanissetta, al Rapisardi – Da Vinci riparte l’anno con i progetti di Erasmus+

L’avvio del nuovo anno scolastico ha visto la ripresa a pieno ritmo dei progetti Erasmus+ KA229 (partenariati per scambi tra scuole) per l’istituto ITET “Rapisardi Da Vinci”di Caltanissetta, guidato dalla dirigente scolastica Santa Iacuzzo.

I due progetti che quest’anno si concluderanno con le ultime due mobilità in uscita e le mobilità in entarta sono: “Code of Youth: Shield of Human Rights e “No Bully No Cry.

Il progetto “Code of Youth: Shield of Human Rights”, referente la Prof.ssa Lucia Colore, promuove lo studio della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e la tutela di tali diritti in partnership con scuole del Belgio, Portogallo, Turchia e Croazia. Sono già state svolte due mobilità, in Belgio e in Portogallo. Dal 16 ottobre al 22 ottobre gli studenti e gli insegnanti coinvolti parteciperanno alla terza mobilità nella città di Samsun in Turchia.

Il progetto “No Bully No Cry”, coordinato dalla Prof.ssa Rosaria Trombello, tratta il tema del fenomeno del bullismo e dell’inclusione e vede coinvolte scuole di Spagna, Portogallo, Ungheria e Turchia. Due le mobilità sinora svolte: la prima in Ungheria a novembre e la seconda in Portogallo in aprile. La prossima mobilità per studenti e docenti li vedrà impegnati dall’8 al 15 ottobre a Granada in Spagna.

Le mobilità vedono studenti e docenti accompagnatori coinvolti in workshops ed attività inerenti le tematiche delle varie progettualità ma sono anche preziose occasioni per visite culturali e momenti di convivialità e scambio.

Esperienze formative che rimarranno indelebili nel bagaglio culturale degli studenti.