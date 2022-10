Bompensiere. In pagamento i rimborsi degli abbonamenti agli studenti pendolari per l’anno scolastico 2021/2022

BOMPENSIERE. Sono stati messi in pagamento i rimborsi degli abbonamenti per l’anno scolastico 2021/2022. Lo ha reso noto il sindaco Salvatore Virciglio. “ Si sta procedendo – ha spiegato – al pagamento nella misura del 100 % (i beneficiari avranno rimborsato l’intero costo dell’abbonamento) per coloro che hanno ISEE inferiore a 10.632,94,l.

Le altre situazioni non ricomprese nelle ipotesi previste dalla circolare assessoriale avranno successiva regolamentazione. Infatti, è intendimento dell’amministrazione comunale di procedere, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio, a disciplinare la materia con un regolamento consiliare che garantisca pienamente il diritto allo studio a coloro i quali abbiano ISEE superiore ovvero altri casi particolari”. Il sindaco ha infine confermato di tenere molto a questo tema politico e che sarà fatto di tutto per garantire agli studenti pendolari un sostegno economico per esercitare il sacrosanto diritto allo studio