Basket serie D. Vittoria di prestigio in amichevole per l’Invicta 36-63 con il Real Basket Agrigento

L’Invicta comincia bene il rodaggio in vista dell’inizio del campionato di serie D ed espugna il palamoncada contro il real basket Agrigento che milita in serie C silver con il sorprendente punteggio di 36-63.

Un risultato netto che mette in luce il grande lavoro svolto da coach Spena e dai suoi ragazzi che con un roster giovanissimo e l’innesto di 2 giocatori di categoria superiore quali giusti e talluto Samuele ed il rientro di Fabio amato dopo un lungo periodo di assenza per infortunio mostra una condizione fisica e tattica disarmante.

L’Invicta gioca senza timore reverenziale, Giusti non sbaglia un tiro e da serenità al gruppo, tallutino mattia ha una marcia in più e sembra un veterano, Talluto Samuele da equilibrio in difesa e in attacco, capitano zarbo è ovunque, amato fa a sportellate con i lunghi avversari ma non subisce danni, i giovani la bua, Palermo, Saia e petrotto soffrono la superiorità fisica degli avversari ma riescono a dire la loro!

E l’invicta rifila 10 punti a quarto ai padroni di casa e torna in trionfo.

Un successo tecnico prestigioso, che riempie di soddisfazione la società che ha investito in un progetto di crescita di una squadra di soli locali che è riuscita a mettere sotto una squadra composta da un quintetto di stranieri semi professionisti.

Questo il roster vincente:

Talluto Samuele

Giusti Paride

Jack Zarbo

Lombardo Ciccio (infortunato)

Amato Fabio

Talluto Mattia

Saia Edoardo

La bua giacomo

Palermo Antonio

Nicolo’ Petrotto

Mattia La China

Coach Spena – La bua

Dirigente Giordano

Real Basket Agrigento vs Invicta 🆑 36-63.

Parziali 10-21, 21-41 (11-20), 34-57 (13-16), 2-6