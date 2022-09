Vallelunga. Inaugurato il nuovo campo di tennis

VALLELUNGA. E’ stato inaugurato il nuovo campo da tennis. Un evento importante che ha visto in testa il sindaco Pippo Montesano e la sua amministrazione. “Il nostro futuro riparte dallo sport – ha detto il sindaco – Un’opportunità di crescita per il nostro territorio. A seguito dei lavori di riqualificazione, consegniamo alla nostra Comunità e ai nostri giovani, questo impianto sportivo per la pratica del tennis”.

Il sindaco infine ha rimarcato: ” Lo sport, soprattutto dopo questo difficile periodo segnato dall’emergenza sanitaria, è l’emblema della rinascita, di una libertà in movimento che si esprime attraverso i sani valori che esso trasmette soprattutto tra le future generazioni”.

Presente anche il Tennis Club di Caltanissetta del presidente Gianluca Nicosia che, dopo la benedizione del nuovo campo, ha fatto tenere una breve dimostrazione tennistica. Il sindaco ha tagliato il nastro, mentre poco prima don Giuseppe Zuzzè ha benedetto la nuova struttura.