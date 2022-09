Turista denunciato dai Carabinieri per aver fatto volare un drone sul Colosseo

Un turista cinese di 21 anni è stato denunciato dai Carabinieri per aver fatto volare un drone sul Colosseo, al centro di Roma. Il turista è stato identificato e denunciato dai carabinieri del comando Roma Piazza Venezia intervenuti in piazza del Colosseo. I militari, dopo aver recuperato il velivolo, lo hanno sequestrato ed hanno fatto scattare la denuncia in stato libertà per divieto di sorvolo.