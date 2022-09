Telefonata Crocetta-Tutino: appello conferma condanna L’Espresso

La prima sezione civile della Corte d’Appello di Palermo ha confermato la condanna del Gruppo Editoriale L’Espresso, oggi Gedi, dell’ex direttore responsabile Luigi Vicinanza e dei giornalisti Piero Messina e Maurizio Zoppi: dovranno pagare 50 mila euro per i danni procurati all’ex presidente della Regione Sicilia, Rosario Crocetta, per la diffamazione da lui subita a causa di un articolo scritto dai due cronisti. Nel pezzo, pubblicato sul settimanale L’Espresso il 16 luglio 2015, dal titolo: “Il medico a Crocetta: ‘La Borsellino va fatta fuori come il padre””, si parlava di una presunta intercettazione di una conversazione telefonica tra Crocetta e il medico Matteo Tutino, chirurgo plastico e sanitario di fiducia dell’ex governatore.