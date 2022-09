Sutera. Il 3 settembre c’è il concerto per la pace in Piazza del Carmine

SUTERA. Si svolgerà sabato 3 Settembre alle ore 21 presso Piazza Carmine il Concerto per la pace. L’evento è inserito nella manifestazione de “I Borghi in Fest”. Nell’occasione, chiunque vorrà fare una donazione per l’Ucraina potrà farlo liberamente.

Il concerto per la pace costituisce un momento nel quale si vuol esprimere un desiderio di pace, sicurezza e stabilità che è uno tra i più profondi del cuore umano. Dunque, un evento oltremodo significativo per ribadire le ragioni della pace nel mondo.