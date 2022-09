SOMMATINO. L’amministrazione comunale, con in testa il sindaco Salvatore Letizia, è a Ginevra per rappresentare il Comune di Sommatino alla Manifestazione organizzata dal Comune di Fontaine in questi giorni per rilanciare il gemellaggio con i paesi interessati.

Nell’occasione, il sindaco ha confermato che porterà il saluto della cittadinanza sommatinese alla comunità di Fontaine e nello stesso tempo presenterà i progetti e le prossime attività che saranno svolte nel Comune sommatinese.