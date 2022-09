Sommatino. Pubblicato l’avviso riferito al trasporto gratuito degli studenti pendolari per il nuovo anno scolastico

SOMMATINO. E’ stato pubblicato sul sito del Comune di Sommatino l’avviso per il trasporto gratuito degli studenti pendolari per l’anno scolastico 2022-2023. Per richiedere il beneficio è necessario presentare opportuna richiesta, iscrizione all’istituto scolastico ed ISEE familiare in corso di validità non superiore a € 10.635,94.

Il modello può essere agevolmente ritirato direttamente all’ingresso del Comune di Sommatino. Questo il link dell’avviso: https://www.comune.sommatino.cl.it/…/po/mostra_news.php…