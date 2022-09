Sommatino. Gli auguri di sindaco e amministrazione comunale ad alunni, famiglie, docenti e dirigenti per il nuovo anno scolastico

SOMMATINO. Il sindaco Salvatore Letizia e l’amministrazione comunale, in vista dell’avvio del nuovo anno scolastico previsto per il 14 settembre, ha inteso porgere i propri auguri di buon anno scolastico agli alunni e alle famiglie. “ Auguriamo un buon inizio di Anno Scolastico a tutti i Ragazzi ed alle loro Famiglie e tanti auguri di buon lavoro alla Dirigente Scolastica, agli Insegnanti ed al personale scolastico, che dal 14 settembre si ritroveranno per ricominciare le attività didattiche.

Un caloroso Augurio soprattutto ai ragazzi delle prime classi che si troveranno ad affrontare una nuova, bellissima, avventura, certamente fondamentale per la crescita personale e scolastica. Cercheremo di starvi vicino al meglio, sempre disponibili ad ogni vostra esigenza”.