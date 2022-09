Sicilia M5S primo partito, ma a vincere è il centrodestra

Il M5S è il primo partito in Sicilia con il 27,23%, ma, come prevedibile è quella di centrodestra, la prima coalizione nell’Isola con il 35,19% circa, anche se non fa il pieno di seggi all’uninominale dove, invece, l’outsider “De Luca Sindaco d’Italia”, riesce a fare eleggere due suoi rappresentati. Male il Pd e le altre formazioni di centrosinistra che in coalizione si piazzano al terzo posto con il 16% circa, mentre quarto arriva l’ex sindaco di Messina, De Luca con il 13%. Quinta la formazione di Calenda con il 7,5% circa. Nella corsa fra le singole liste, dietro il M5S, si piazza Fdi, primo partito fra quelli del centrodestra, con circa il 18% dei voti. Bene Forza Italia che nell’isola prende fra il 10,8% e l’11% a seconda dei collegi. Male, molto, la Lega che si attesta fra il 5% e il 4,7%.

Per quanto riguarda gli eletti, nei sei collegi uninominali con il sistema maggioritario al Senato, quattro senatori sono stati eletti col Centrodestra, uno col M5s e una con la lista di De Luca. In particolare sono stati eletti Dolores Bevilacqua (M5s), Dafne Musolino (De Luca sindaco d’Italia) e poi Raoul Russo, Stefania Craxi , Nello Musumeci e Salvatore Sallemi, tutti del centrodestra. Nei 12 collegi uninominali della Camera dieci deputati vanno al Centrodestra, uno al M5s, e uno alla lista di De Luca. Sono stati eletti Davide Aiello (M5s), Francesco Gallo (De Luca sindaco d’Italia), Antonino Minardo, Antonino Calderone, Michela Vittoria Brambilla, Carolina Varchi, Marta Fascina, Salvatore Ciancitto, Luca Cannata , Valeria Sudano, Saverio Romano e Calogero Pisano, tutti del Centrodestra.