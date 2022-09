Sicilia, FIP organizza un corso per allenatori di base

Sono aperte le iscrizioni per il corso per allenatori di base che si svolgerà a Palermo, organizzato dal Comitato Regionale FIP Sicilia e dal Comitato Allenatori. Le iscrizioni chiuderanno il 15 settembre; il corso avrà inizio il 7 e terminerà il 23 ottobre 2022.

Un allenatore di base può allenare ed essere iscritto a referto in qualità di capo allenatore per qualsiasi squadra partecipante ad un campionato federale senior regionale e per i campionati giovanili regionali. Sul sito FIP Sicilia, sono presenti i documenti e i requisiti per i partecipanti.

«Questo corso si svilupperà a Palermo ed è lo step successivo per gli allievi allenatori – afferma il presidente CNA Sicilia, Ninni Gebbia –. I formatori saranno Piero Musumeci, Francesco Paolo Anselmo e Giacomo Genovese, con Totò Bernardo che sta li affiancherà. Stiamo cercando di recuperare il tempo perso durante i lockdown e pertanto presto dovrebbe iniziare un corso omologo nella provincia di Catania. Partiremo con un minimo di 12 iscritti, ma sono sicuro che i numeri saranno maggiori. Intanto il corso allievo allenatore ad Agrigento e Caltanissetta è iniziato e speriamo di coinvolgere altre province».

«Sono molto contenta della partenza di questo corso – spiega la presidente FIP Sicilia, Cristina Correnti –, perché sul territorio c’è necessità di allenatori formati. Cercheremo di intensificare il numero e la frequenza dei corsi per dare un servizio migliore alle società».