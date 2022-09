Sicilia, droga: altro pacco di hashish trovato in spiaggia nel trapanese

I carabinieri della Stazione di Castellammare del Golfo hanno trovato in localita’ Cala Mazzo di Sciacca, un plico contenente hashish. Allertati da alcuni bagnanti, hanno recuperato, arenato sul bagnasciuga, il pacco con 40 panetti, ben sigillati, del peso complessivo di 4 chili. Ancora droga che arriva dal mare.

Si tratta del primo ritrovamento nell’anno in corso ed anche in questo caso, i panetti sono stati imballati nello stesso modo di quelli contenuti nei piu’ consistenti rinvenuti nel recente passato. Infatti, nel 2021 sono stati ben sei i ritrovamenti nella sola provincia di Trapani , tra cui quelli a Pizzolungo, sulla spiaggia nei pressi dell’aeroporto di Birgi e nella frazione di Tre Fontane per un totale di oltre 150 chili di droga.