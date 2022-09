Scuola “Paolo Emiliani Giudici” Mussomeli. Miracolo della natura: alla scoperta della biodiversità

MUSSOMELI (DALLA SCUOLA) Proficuo e stimolante inizio dell’anno scolastico 2022/23 all’Istituto comprensivo statale “Paolo Emiliani Giudici” di Mussomeli, diretto in reggenza per l’anno corrente dalla Prof.ssa Agata Rita Galfano, da diverso tempo Dirigente scolastica dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “A. Manzoni – F. Juvara” di Caltanissetta. Nel segno della continuità scolastica, la nuova preside prosegue l’ottimo lavoro svolto in precedenza dalla Prof.ssa Alessandra Camerota, assicurando così coerente stabilità e realizzazione della mission dell’istituzione scolastica, in prosecuzione della progettualità e della programmazione didattico-educativa della stessa. Continuità messa in campo e operante con il progetto Erasmus plus. Infatti, dal 5 al 9 settembre, i docenti Salvina Calà e Carmelo Difrancesco si sono recati in Spagna presso la scuola di Onil (città specializzata nella produzione di bambole) dove hanno partecipato ad un incontro di formazione insieme ai colleghi belgi, finlandesi, turchi e spagnoli. Gli ospiti hanno svolto le attività previste dal progetto “Miracle of Nature”: inevitable learning. Le iniziative si sono concretizzate con le attività attinenti alla tematica dello sviluppo sostenibile e legate all’apprendimento all’aria aperta. Entusiasmante la visita al giardino botanico di Torretes, con l’abbondante presenza di piante esotiche e dell’area mediterranea. La visita all’isola di Tabarca è stata ricca di attività didattiche, alla scoperta dell’area naturalistica incontaminata. A Villena grande coinvolgimento e partecipazione della popolazione locale al corteo di rievocazione storica della guerra religiosa tra “Mori e Cristiani”. Interessante il giro in barca del lago di Albufera alla scoperta delle diverse specie ornitologiche. Durante la settimana si sono svolti anche incontri di coordinamento volti a pianificare i successivi meeting che saranno realizzati durante l’anno scolastico 2022/23, presso le scuole partecipanti al progetto. Il primo, in ordine di tempo,si svolgerà a Mussomeli dal 10 al 14 ottobre.

A tal proposito, la nuova Dirigente Agata Rita Galfano ha commentato: “Il progetto Erasmus plus e le esperienze fatte dimostrano l’importanza di partecipare a simili progetti che promuovono e valorizzano le differenze antropologiche, didattiche e formative, mettendo in evidenza i punti di forza delle singole istituzioni scolastiche e la preziosità degli scambi interculturali e multiculturali”.Prof. (Tonino Calà Responsabile comunicazione esterna ICS “Paolo Emiliani Giudici”)