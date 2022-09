Santa Caterina. S’è insediata la nuova segretaria comunale titolare

SANTA CATERINA. Il Comune di Santa Caterina ha un nuovo segretario comunale. Ha infatti preso servizio con il ruolo di segretario comunale titolare la dott.ssa Ambra Maria Lo Prinzi. Trent’anni, laureata in Giurisprudenza, iscritta nell’albo dei segretari comunali, la neo segretaria ha preso servizio in seno all’ente comunale caterinese.

Grande la gioia del sindaco: <È stato un evento desiderato e preparato da tempo se consideriamo che dal giorno dell’insediamento della nostra Amministrazione (13 ottobre 2020) non abbiamo mai avuto un segretario titolare>. La neo segretaria è stata accolta con grande entusiasmo e calore da parte sia degli amministratori che degli stessi dipendenti comunali che si sono stretti attorno alla dott.ssa Lo Prinzi per darle il benvenuto e augurarle buon lavoro.

Il sindaco, in ogni caso, contestualmente ha inteso ringraziare i due segretari comunali, dott. Antonino Russo e la dott.ssa Anna Giunta, che, come lui stesso ha avuto modo di ribadire con senso di riconoscenza, “In periodi difficili ci hanno sostenuto consentendoci, con il loro prezioso quanto fondamentale supporto, di affrontare situazioni anche non semplici aiutandoci a superarle”.