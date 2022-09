San Cataldo. Si conclude la stagione estiva nel Giardino del Nespolo con gli Okiees

SAN CATALDO. Domenica 11 settembre con inizio alle 21,30 ultimo appuntamento della stagione estiva nel Giardino del Nespolo, lo spazio all’aperto del Teatro d’essai La Condotta a San Cataldo. Gli OKIEES presenteranno la loro ultima fatica artistica dal titolo RAGEEN VOL. 1: uno spettacolo transmediale che unisce teatro, cinema e musica.

Un progetto artistico del collettivo OKIEES composto da Andrea Rabbito (docente di cinema, fotografia e televisione presso l’Università degli studi di Enna Kore), Adriano Murania (violino dell’Orchestra del Teatro Massimo Bellini di Catania e collaboratore di Carmen Consoli e Franco Battiato); Fabrizio Motta con all’attivo varie collaborazioni artistiche ed infine Mauro Melis per la grafica e title design.

“Fondere la musica indie folk rock con la videoarte, il cinema con il libro d’arte, la performance con l’illustrazione, la letteratura con la poesia – afferma Andrea Rabbito in un’intervista rilasciata a Scenari – è l’obiettivo della trilogia “Rageen” ideata dal collettivo catanese Okiees.

Rageen vede coinvolto uno dei più autorevoli esponenti del teatro contemporaneo, Pippo Delbono autore di spettacoli che ne hanno decretato il successo mondiale: La rabbia, Guerra, Questo buio feroce, Vangelo, La gioia sono solo alcuni titoli delle sue opere teatrali. L’artista di Varazze ha in attivo anche una proficua produzione cinematografica (Guerra, La paura, La visite, ecc) e di volumi per il teatro nonché due importanti esposizioni a La Maison Rouge e al Centre Pompidou, entrambi a Parigi. Pippo Delbono è l’interprete nel film proiettato durante lo spettacolo nel Giardino del nespolo.

Il carattere transmediale di Rageen è la vera cifra che distingue questa inedita e multiforme sperimentazione, capace di una totale rielaborazione delle tradizionali definizioni di tecniche, medium e linguaggi[…]. Il collettivo Okiees si rivede in quella compagine di emigranti che è costretta a scappare, vuole cantare e rappresentare il loro malessere, la loro frustrazione”.

In un inglese volutamente sgrammaticato, così come lo è la lingua degli emigrati, gli “hostis”, di quelli considerati diversi, Rageen Vol 1 racconta la storia di due stranieri che scappano ma rimangono ai margini. Non riescono nel loro tentativo di salvezza e integrazione in un altro territorio, determinando un crollo e un turbinio in Roger, uno dei protagonisti, già traumatizzato per quello che ha patito nella sua terra di origine.

Gli spettacoli del Giardino del Nespolo sono stati realizzati con il sostegno di LATITUDINI Rete siciliana di drammaturgia contemporanea e della Banca di credito cooperativo Giuseppe Toniolo. La direzione artistica della stagione estiva e del teatro è firmata da Michele Celeste. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione da effettuarsi al numero di cell. 338 1121631