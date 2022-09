SAN CATALDO. Chiesa Madre gremita in occasione della festa della Natività della Beata Vergine Maria. Alle ore 18.00 l’Arciprete don Alessandro Giambra, ha presieduto la Santa Messa con la partecipazione della Corale “Ecclesia Mater” – San Cataldo, di tantissimi bambini e delle mamme in attesa che hanno ricevuto una speciale benedizione.

Si è svolta una breve processione intorno la Chiesa Madre con l’antico simulacro della Madonna in fasce accompagnata da una folla festante di bambini, dai ragazzi della Banda Musicale Santa Cecilia e dal popolo di Dio che ha intonato inni e preghiere alla Madonna. Sono stati distribuiti palloncini e ceci per tutti nel contesto di un evento che ha coinvolto la comunità parrocchiale in maniera entusiastica e partecipativa.