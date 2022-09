Resuttano, 4° Festival canoro Radio Comunità Nuova Leo Curiale e Gero Riggio in giuria. Vincitori Ilary Alaimo e Lidia Vitrano

RESUTTANO – (Da Daniele Polizzi) – A Resuttano, la prima della 3 giorni di festa in onore della copatrona Maria S.S. Addolorata si è aperta lunedì 13 settembre con il quarto Festival R.C.N.(Radio Comunità Nuova), nono memoriale Padre Michele Indorato, fondatore della emittente radiofonica giunta al suo quarantesimo anno. Un festival che ogni anno cresce sempre più come importanza, grazie alla partecipazione di giovani sempre ogni anno più bravi. Un festival che ha radunato nel piccolo paesino dell’entroterra nisseno gente da un pò tutta la Sicilia: Palermo, Palma di Montechiaro, Montedoro, S.Caterina Villarmosa, Ferrarello, Canicattì, Vallelunga Pratameno, Càscina. Una giuria di eccellenza, formata da Leo Curiale, Laura Gallo, Giuseppe Scarlata, Emanuele Anzalone ,Gero Riggio e l’arciprete parroco di Resuttano don Ignazio Carrubba. Il festival è stato organizzato dai membri della R.C.N. e condotto dai simpaticissimi Nanni e Pino e dalla bellissima Gabriella Gulino. 27 i partecipanti, divisi in 2 categorie, Senior e Junior Solo 7 i resuttanesi in gara, Daniele Li Vecchi che ha cantato un inedito da lui scritto, accompagnato dall’alimenese Davide Pantano, Gabriele Maniscalco, residente a Càscina(PI) ma figlio di resuttanesi, che si sono esibiti nella categoria senior, mentre Isabel Di Francisca, i fratelli Giuseppe e Laura Oriti, Zaira Noto e Miriam Macaluso si sono esibiti nella categoria junior. I vincitori sono stati per la categoria junior la dodicenne di montedoro Ilary Alaimo mentre nella categoria senior la nisseno ventunenne Lidia Vitrano,cantautrice, con un ottimo palmare, infatti, tra i tanti festival vinti, vanta anche di avere cantato con Mario Venuti e Giuliano Sangiorgi dei Negramaro. Unica resuttanese piazzatasi sul podio, al terzo posto per la categoria junior Miriam Macaluso, 4 anni e alla sua prima esibizione in pubblico. Il premio simpatia sicuramente al diciassettenne Gabriele Maniscalco che con la sua canzone e la sua simpatia ha coinvolto tutta la platea presente. Lidia Vitrano si è aggiudicata, oltre alla targa di prima classificata, anche la produzione di un inedito alla Masterplay Studio di Leo Curiale. Durante la serata anche un ospite d’onore, il comico Cristian Abbate Fusibile che con la sua comicità e le sue esilaranti gag ha fatto divertire ulteriormente i presenti. Insomma una divertente serata settembrina.