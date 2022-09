Putin “alza” la voce, messaggio in tv: “Lo scopo dell’Occidente è dividere e distruggere la Russia”

Il presidente russo Vladimir Putin, nel corso di un messaggio alla nazione, ha affermato che “lo scopo dell’Occidente è indebolire, dividere e distruggere la Russia“.

“Le élite occidentali vogliono mantenere il loro dominio a livello internazionale – ha proseguito -. La decisione di avviare l’operazione militare speciale in Ucraina è stata inevitabile e le Repubbliche popolari del Donbass sono state quasi totalmente liberate dai neonazisti”.

Annunciata la mobilitazione parziale – Il capo del Cremlino ha annunciato quella che sembra a tutti gli effetti una mobilitazione parziale: “Solo i cittadini della riserva saranno soggetti a convocazione”. Dopo aver intrapreso il reclutamento tra detenuti e prigionieri ucraini, per far fronte alle perdite subite durante la controffensiva di Kiev, Putin ha pianificato di equiparare lo status giuridico dei volontari e dei miliziani del Donbass a

quello dei militari regolari. “Ho già dato istruzioni al governo e al ministero della Difesa di determinare in pieno e il prima possibile lo status giuridico dei volontari, nonché dei combattenti delle unità delle Repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk. Dovrebbe essere lo stesso di quello del personale militare regolare dell’esercito russo, compreso il materiale, la sicurezza medica, le garanzie sociali”.

Cos’è la mobilitazione parziale – La mobilitazione parziale in Russia prevede il richiamo di 300mila riservisti. Si tratta di uomini che hanno già servito nell’esercito, con esperienza di combattimento e specializzazioni militari. Sono esclusi i militari di leva. Lo ha spiegato il ministro della Difesa, Sergei Shoigu, aggiungendo che scopo della mobilitazione è “controllare i territori liberati” in Ucraina.