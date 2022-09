Non ce l’ha fatta la ragazzina di 12 anni investita da un’auto nel Trapanese. La famiglia autorizza espianto degli organi

Non ce l’ha fatta la ragazzina di 12 anni investita da un’auto lo scorso 12 settembre sull’ex statale 187 ad Alcamo marina, nel Trapanese, mentre camminava a piedi a bordo strada in compagnia di altre due coetanee. La famiglia ha autorizzato l’espianto degli organi che è stato effettuato questa mattina.

La piccola era ricoverata dallo scorso 12 settembre al reparto di rianimazione dell’ospedale dei Bambini di Palermo. Aveva anche subito un’operazione chirurgica alla testa ma non c’è stato nulla da fare Sono stati i genitori ad avere acconsentito all’espianto degli organi.

Uno sarà destinato all’Ismett, al centro di eccellenza palermitano dell’istituto per i trapianti, gli altri in altre regioni. Nonostante l’enorme dolore per la perdita la famiglia ha voluto lanciare un messaggio dell’alto valore della vita.