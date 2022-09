Fiori d’arancio per Rino Giancani e Valentina Sollami: coronato un sogno durato 15 anni

Bandiera a scacchi per avere raggiunto un traguardo importante per l’equipaggio Giancani-Sollami. Dopo 15 anni di fidanzamento e qualche Pit Stop tecnico, sono arrivati i fiori d’arancio per Rino e Valentina. Venerdì nella splendida cornice di Sant’Agata al Collegio, coccolati dallo sguardo felice di amici e parenti, Rino Giancani e Valentina Sollami si sono uniti in matrimonio. Ben quindici anni è durata questa splendida corsa verso questo traguardo. Un percorso che ha visto crescere l’armonia e l’affiatamento dell’equipaggio nisseno e che lo proietterà verso ulteriori traguardi ambiziosi: innanzitutto la crescita di una famiglia virtuosa supportata da un amore sempre vivo ed in ulteriore crescita.

Lo stesso amore che ha caratterizzato il rapporto tra Rino e Valentina in quella che è la grade passione per lo sport automobilistico ereditata dal panettiere nisseno da papà Onofrio scomparso qualche anni fa, caratterizzerà la loro futura vita e sarà linfa per il raggiungimento di altri traguardi. Siamo certi che Onofrio Giancani da lassù avrà gioito per la vittoria del figlio Rino e della sua sposa Valentina. Alla giovane coppia gli auguri della redazione