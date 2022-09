Fiamme Oro. Campionati italiani assoluti di specialità di pesistica olimpica: Federico La Barbera campione italiano assoluto di specialità di strappo e slancio, Manuel Dimaria terzo, Vincenzo Garzia quarto

CALTANISSETTA. Ai campionati italiani assoluti di specialità di pesistica olimpica, che si stanno disputando a San Donato Milanese, stanno partecipando anche gli atleti della sezione giovanile delle Fiamme Oro della Polizia di Stato di Caltanissetta.

La prestigiosa e più importante gara dell’anno ieri ha visto gareggiare Federico La Barbera (cat.55) che ha vinto il titolo in tutte e due le specialità, strappo con 100 chilogrammi e slancio con 131, misure da podio Europei quelle di Federico, che il prossimo 16 ottobre parteciperà ai Campionati Europei juniores di Durazzo.

Ottimo risultato anche per l’altro giovane atleta nisseno Manuel Dimaria, che ha conquistato il terzo posto in entrambi le specialità. Nella categoria dei 73 chilogrammi, invece, il più giovane Gabriele La Barbera ha sfiorato il record italiano under 17 con 147 chilogrammi.

A chiudere la trasferta milanese è stato Vincenzo Garzia, che ha ottenuto il quarto posto nella categoria dei 96 kg.