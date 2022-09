Elezioni, Brambilla: “Gela guardi al futuro e segui la vocazione dell’energia”

“Gela deve guardare al futuro e seguire la sua vocazione di nuovo fulcro del sistema regionale e nazionale dell’energia: dallo sfruttamento dei giacimenti di gas naturale, alle produzioni sostenibili, all’area strategica dell’idrogeno verde.

Per raggiungere questo obiettivo concreto, e avviare una nuova fase di crescita, occorre un solido patto tra enti locali, imprenditori privati, governo regionale e governo nazionale. Solo il centrodestra può comporre una “filiera” della politica e dell’amministrazione capace di condurre i progetti in porto, se, come noi auspichiamo, vi sarà un orientamento politico omogeneo a tutti i livelli (amministrazione regionale, parlamentari eletti al servizio del territorio, esecutivo nazionale).

Allo stesso tempo, il centrodestra, forza di governo nelle Regioni e a Roma, ha la credibilità per garantire che, alla vigilia di tempi difficili per le nostre comunità, nessuno sarà lasciato indietro, abbandonato a se stesso. Taglieremo le bollette fin dalla prossima legge di bilancio, renderemo più efficiente e più equo lo strumento di lotta alla povertà e cureremo la disoccupazione con l’unico rimedio vero: la creazione di lavoro”.

Lo scrive Michela Vittoria Brambilla, candidata alla Camera per il centrodestra nel collegio di Gela- Caltanissetta-Canicattì.