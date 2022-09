Elezioni 2022. Sutera. Il coordinatore cittadino di FI: “Premiati la presenza nel territorio e l’impegno dell’on. Michele Mancuso”

SUTERA. Il coordinatore cittadino di Forza Italia di Sutera dott. Onofrio Magro, visti i risultati raggiunti nelle elezioni regionali del 25 Settembre dall’ On. Michele Mancuso, s’è complimentato per la sua riconferma all’ Assemblea Regionale Siciliana.

“La presenza costante sul territorio, il serio interesse alle sue problematiche e l’impegno costante per la loro risoluzione – si legge in una nota – hanno portato l’on. Mancuso ad un consistente aumento del consenso elettorale che ha contribuito in maniera determinante all’affermazione di Forza Italia come primo partito in provincia di Caltanissetta, di cui lo stesso onorevole è stato il primo degli eletti superando le 8000 preferenze”.

Magro ha poi concluso: “Ringrazio tutti gli amici di Sutera che hanno contribuito a questo importante risultato; infatti, anche a livello comunale l’on. Mancuso ha riportato il maggior numero di consensi risultando primo eletto. Inizia adesso un percorso di cinque anni di lavoro che insieme ci porterà ad avere grandi risultati e prospettive di sviluppo per il nostro territorio”.