Elezioni 2022. Michele Mancuso (FI): “Nel nisseno sono il più votato tra tutti i 39 candidati e Forza Italia è al 20,70%. È record a livello nazionale”

CALTANISSETTA. “Dopo le politiche, si stanno concludendo in Sicilia anche le procedure di spoglio delle consultazioni regionali. C’è un dato cristallizzato, sintomo di un lavoro certosino e generoso, che ho condotto in questi anni sul territorio. Forza Italia nella provincia nissena è il traino del centrodestra, attestandosi al 20,70%, con 19.123 preferenze. Si tratta di un dato clamoroso se rapportato al trend nazionale o delle altre province siciliane. Un dato che mi permette di raggiungere una vittoria netta e incontrovertibile, risultando il più votato tra tutti i 39 candidati degli schieramenti politici in corsa all’Ars nel nisseno”.

Il deputato regionale nonchè coordinatore di Forza Italia per la provincia nissena, ha poi aggiunto: “Credo che da parte mia, per il Partito e per il presidente Silvio Berlusconi – che domani festeggia il compleanno – non possa esserci regalo migliore. In provincia di Caltanissetta – che ricordo essere il territorio di residenza di Caterina Chinnici e Nunzio Di Paola – abbiamo scritto una nuova entusiasmante pagina della storia del Partito”.