Elezioni 2022. Europa Verde: “Ci sarà una rappresentanza politica su Caltanissetta che potrà interagire con chi crede che lo sviluppo del nostro territorio”

CALTANISSETTA. “Anche Caltanissetta ha espresso con favore la presenza di questa formazione politica con circa 4.000 preferenze. Avremo un’interlocuzione diretta con i nostri parlamentari e porteremo idee e proposte di sviluppo della nostra città e provincia che saranno espressione di crescita sociale, culturale ed economica. Ci sarà una rappresentanza politica su Caltanissetta che potrà interagire con chi crede che lo sviluppo del nostro territorio possa ripartire da principi di cooperazione, inclusione, sostenibilità ambientale e sociale, con un forte sostegno agli imprenditori capaci di sostenere un’economia civile e di comunione”.

Lo ha reso noto Europa Verde per il tramite del suo candidato al senato Fabio Ruvolo. “Saremo una voce forte ed autorevole che proverà a rispondere alle sollecitazioni di Papa Francesco – prosegue la nota – «Il grido dei poveri e il grido della terra sono lo stesso grido», chiedendo di preferire, tra le soluzioni ambientali, quelle che «riducono la miseria e le diseguaglianze».

“Ci sono sempre più persone decise a impegnarsi con creatività per una economia nuova, per un’economia diversa e più umana, per una finanza nuova che non abbia al centro il “dio denaro” ma l’essere umano. Il modello di sviluppo potrà essere cambiato soltanto con una partecipazione dal basso, e da uomini e donne convinti della necessità di scelte lungimiranti per garantire un futuro alla terra e a chi la abita”.

È questa la strada giusta! Non c’è più tempo per attendere il cambiamento. Siamo noi il cambiamento che porteremo a Caltanissetta con azioni concrete e con progetti di rigenerazione urbana, ma soprattutto umana. Partiamo dalle 4.000 persone che hanno scelto il nostro progetto politico. L’esperienza dei Cento Passi per la Sicilia e la conoscenza di Claudio Fava è stata una grande opportunità di crescita umana e politica e che proveremo a far convergere in questo nuovo progetto che guarda allo sviluppo e alla sostenibilità ambientale e sociale sul nostro territorio nisseno”.