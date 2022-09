Elezioni 2022. Camera dei Deputati: in provincia di Caltanissetta alle 12 percentuale di votanti al 12,99%. Serradifalco il Comune con più alta percentuale di voto (19,55%)

CALTANISSETTA. Alle 12 di oggi, per quanto riguarda le elezioni per la Camera dei Deputati, in provincia di Caltanissetta hanno votato in totale 205.709 elettori aventi diritto al voto.

Di questi, 97.615 sono uomini e 108.094 donne. Il dato di maggior percentuale di affluenza alle urne registrato alle 12 in provincia di Caltanissetta è quello che riguarda il Comune di Serradifalco con il 19,55% di percentuale di votanti.

A Caltanissetta la percentuale di voto è stata del 14,40% con 6864 persone che hanno già votato, mentre a Gela ha votato alle 12 l’11,98% con 6975 elettori che hanno già espresso la propria preferenza per la Camera dei Deputati.