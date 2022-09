Caltanissetta. Turturici: “Non c’è ancora un bando per le festività natalizie in Città; ci si muova senza aspettare l’ultimo minuto”

CALTANISSETTA. Riceviamo e pubblichiamo nota di Armando Turturici in merito alle prossime festività natalizie in Città.

“Navigando sul sito del comune di Caltanissetta non sono riuscito a trovare un singolo bando di gara per le imminenti festività natalizie; al contempo, non ho sentito alcuna notizia in merito né visto post sui social.

Vorrei sapere se l’amministrazione comunale si sta muovendo per dare alla città di Caltanissetta gli eventi e le luci che merita, senza aspettare l’ultimo secondo. Ci sono comuni che iniziano a prepararsi già in estate in vista del Natale (Catania, senza andare lontano).

L’anno scorso, a mio avviso, non è andato male ma tutto è migliorabile e spero tanto che ci sia l’intento di farlo. Il Natale – oltre al suo aspetto Sacro e Religioso – deve anche essere uno dei piccoli tasselli economici della città, se sfruttato per bene. Cercate di fare lavorare i NISSENI che non hanno niente di meno da nessuno. Sarebbe inoltre carino e innovativo portare una rappresentazione teatrale attinente, tipo “A Christmas Carol”.

Inoltre, visto che durante le feste di Natale tutti i nostri giovani che hanno dovuto lasciare la città ritornano temporaneamente in sede, perché non fargli trovare un caldo focolare prevedendo attività ad hoc per loro? Sarebbe un gran bel messaggio di accoglienza in famiglia”.

Armando Turturici