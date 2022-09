Caltanissetta, Michele Mancuso confermato all’Ars: “Continuerò a spendermi per il territorio”

Resta ancorato all’Assemblea Regionale Siciliana il rappresentante di Forza Italia Michele Mancuso che, grazie alla fiducia di quasi 9mila elettori, continuerà a rappresentare gli interessi dei cittadini per la prossima legislatura.

A Caltanissetta sono stati eletti, oltre Mancuso, anche il candidato alla presidenza per il Movimento 5 Stelle Nuccio di Paola (fermato nella corsa a Governatore della Sicilia) e il Sindaco di Mussomeli Giuseppe Catania presentato con la lista di Fratelli d’Italia.

Una grande festa – con abbracci e spumante sulle note dell’inno del partito – si è tenuta ieri pomeriggio all’Hotel Ventura, sede scelta come comitato elettorale per il rappresentante di Forza Italia che, seggio dopo seggio, ha vista confermata la sua partecipazione.

“Una riconferma che non desta stupore” hanno commentato gli oltre 200 sostenitori che erano presenti per augurare “buon lavoro” al deputato Ars, arrivato al Comitato insieme alla Moglie Mariella Diliberto, sottolineando che questo è il risultato di anni di impegno e interesse per il territorio.

“Siamo solo all’inizio e da domani inizia per noi il vero lavoro che porteremo avanti insieme per migliorare la nostra Provincia” ha commentato Michele Mancuso sottolineando come questo risultato sia stato raggiunto anche grazie a un profuso impegno di tutti i sostenitori di Forza Italia e del suo operato in tutta la Sicilia.

Mancuso, infatti, si è scontrato con Rosa Cirrone Cipolla, candidata che aveva un buon bacino di voti soprattutto a Niscemi, città di origine e nella quale si era presentata per le recenti elezioni comunali. Una battaglia che, dopo un iniziale tallonamento, si è conclusa con un netto distacco.

Una squadra di lavoro che parte dal basso ma che avrà l’apporto del neopresidente della Regione Siciliana Renato Schifani con il quale si condividono obiettivi e visione. “Sono stati 40 giorni di campagna elettorale particolarmente impegnativa – ha concluso Mancuso – alla fine il risultato positivo alla mia rielezione è stato favorevole e per questo ringrazio tutti gli amici”.