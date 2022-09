Caltanissetta, ex Sindaco Ruvolo scrive all’Anas: “Disagi costanti per i viaggiatori e pendolari. Bisogna agire”

L'ex sindaco di Caltanissetta Giovanni Ruvolo scrive ai vertici dell'Anas facendosi portavoce degli interessi dei cittadini utenti.

Una richiesta avanzata al posto della classe politica siciliana che – sottolinea l’ex primo cittadino – “ha dimostrato di non avere interesse o voce in capitolo per orientare la vostra organizzazione”.

L’argomento in questione sono i cantieri sulla A19 Palermo-Catania che vengono “gestiti senza prendere in considerazione i flussi di traffico, che in particolare la mattina, congestionano da molti mesi ormai i tratti interessati dai vari cantieri, provocando file infinite e ritardi per chi, per svariati motivi, ha la sventura di muoversi in questa importante ed esclusiva arteria, tra l’altro sovraccaricata dalla contemporanea chiusura del servizio ferroviario tra Catania e Palermo”.

I problemi, prosegue Ruvolo, sono diversi: “non riuscite ad analizzare i flussi di traffico e programmare l’orario dei cantieri in modo da ridurre i disagi ai cittadini (come egregiamente fate in altri tratti, ma in nord Italia)? Non riuscite a programmare i lavori in orari notturni? Spero che questa mia richiesta, miracolosamente Vi arrivi, che si aggiunge alle numerose denunce ed appelli di tanti cittadini vessati, pubblicati su diversi organi di stampa, e da Voi completamente ignorati. Se ci fosse una classe politica con qualche influenza, avrebbe già sostituito il vostro direttore regionale”.